Marinha coordena operação de socorro e evita grave catástrofe ecológica ao largo da costa alentejana

Navio que pediu auxílio transportava 13 toneladas de fertilizante e mais de 200 toneladas de combustível e óleos.

A Marinha coordenou, desde as 20h30 de sexta-feira até às 4h deste sábado, uma operação que impediu uma grave catástrofe ecológica ao socorrer um navio que transportava 13 toneladas de fertilizante e mais de 200 toneladas de combustível e óleos, a 22 quilómetros a Sudoeste do Cabo Espichel.O navio graneleiro MBC Daisy pediu auxílio após ficar com uma avaria no sistema propulsor.A ação teve o empenhamento do NRP Viana do Castelo, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e em colaboração com a Autoridade Marítima Nacional."Em condições de mar bastante adversas, o navio foi socorrido pelo rebocador Castelo de São Jorge, que largou de Sines às 2h e iniciou o reboque pelas 4h, quando o navio já se encontrava perigosamente a cerca de 3 quilómetros da Praia da Sancha", refere a Marinha em comunicado.