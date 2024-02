Sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à agitação marítima

IPMA prevê ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão hoje sob aviso vermelho devido à agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vermelho - o mais grave de uma escala de três - nos sete distritos da costa norte portuguesa vigora entre as 7h32 e as 15h00 de hoje em todos os distritos, exceto para Leiria, onde termina às 18h00.

Durante este período o IPMA prevê ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O aviso vermelho passa depois a laranja (o segundo mais grave numa escala de três) nestes distritos, com a previsão de que a agitação marítima possa melhorar, com a previsão de que as ondas possam atingir os 12 metros de altura máxima.

Todos os distritos do litoral de Portugal continental vão estar sob aviso laranja para a agitação marítima até às 06:00 de domingo.

Guarda e Castelo Branco encontram-se sob aviso laranja devido à previsão de neve, que irá vigorar até às 18h00 deste sábado.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo devido a agitação marítima entre as 7h31 deste sábado e as 9h00 de domingo.

Para este sábado o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, agitação marítima forte e queda de neve acima dos 800/1.000 metros de altitude, subindo a cota para 1 400/1600 metros e aguaceiros menos frequentes na região sul.