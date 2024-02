"Não deve fazer isso": Jogadora profissional de golfe recebe conselhos de homem e vídeo torna-se viral

Georgia Ball explicou que estava a experimentar técnicas diferentes, mas o homem continuou com diferentes sugestões.

Um vídeo da jogadora profissional de golfe Georgia Ball a ser corrigida por um homem tornou-se viral nas redes sociais, com milhares de utilizadores a acusar o participante de "mansplaining" - termo usado para traduz as situações em que um homem explica algo a uma mulher num tom condescendente.Georgia costuma usar as redes sociais para partilhar dicas para praticantes da modalidade.No vídeo de 90 segundos que se tornou viral é possível ver a jogadora a praticar tacadas antes de ser interrompida por um homem. "Não devia estar a fazer isso", disse, antes de elencar várias correções.A jogadora frisou que estava a experimentar tacadas diferentes, o que é feito habitualmente pelos golfistas para aprimorar a técnica. O homem ignorou os comentários de Georgia e prosseguiu com outros conselhos, antes de referir: "Sabe, eu já jogo golf há mais de 20 anos".A atleta voltou a explicar que estava a experimentar diferentes técnicas antes de voltar a dar uma tacada. Na descrição do vídeo, acrescentada depois, Georgia refere que pensou logo que tinha de fazer uma tacada perfeita.A jogadora acertou na bola com perfeição e o homem disse de imediato: "Vê como foi muito melhor?"As pessoas que viram o vídeo acusam o homem de "mansplaining" numa troca de argumentos "constrangedora". A postura "educada" de Georgia também foi muito elogiada.Ainda assim, muitos internautas dizem que a mulher devia ter dito imediatamente que era jogadora profissional. "Não ia interrompê-lo com isso. Suponho que seja o meu lado humilde", disse Georgia em entrevista à BBC.A mulher refere ainda que as observações do homem eram corretas e descreve as 48 seguintes à publicação do vídeo como "malucas". "A reação tem sido positiva", acrescentou.Apesar da reação do vídeo, Georgia diz que, normalmente, não tem de lidar com "mansplaining". "Tenho muitas interações com outras pessoas, na maioria sempre positivas", referiu.