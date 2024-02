José Luís Carneiro diz que teve conhecimento de negociações "escondidas" entre "AD e outros partidos"

Ministro da Administração Interna frisa que "os portugueses têm o direito de conhecer aquilo que anda a ser negociado nos bastidores".

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, admitiu que sabe que existem negociações secretas entre a Aliança Democrática e outros partidos, este sábado, no pavilhão desportivo Francisco de Holanda, em Guimarães, onde vai decorrer um almoço-comício do PS.



"Dizem-me que há umas negociações escondidas entre os partidos da AD e outros partidos em relação ao futuro, mas os portugueses têm o direito de conhecer aquilo que anda a ser negociado nos bastidores", disse.





O ministro da Administração Interna comparou ainda a posição de Pedro Nuno Santos com a posição da AD, frisando que o secretário-geral do PS "coloca o interesse do país acima dos interesses partidários. Aquilo que a AD ainda não foi capaz de fazer refugiando-se no tabu de estar a aguardar pelos resultados eleitorais".José Luís Carneiro lembrou que a posição do PS, se não ganhar as eleições com maioria absoluta, está "clarificada desde o dia em que houve debate".