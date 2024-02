Mãe de Alexei Navalny já recebeu corpo do filho

Maior opositor de Putin morreu no dia 16 de fevereiro.

O corpo de Alexei Navalny foi entregue à sua mãe, informou a porta-voz do maior opositor de Putin, Kira Yarmysh."O corpo de Alexei foi entregue à sua mãe. Muito obrigada a todos os que exigiram isto connosco", pode ler-se na conta da rede social X (antigo Twitter).Kira Yarmysh disse que ainda não se sabe como será o funeral ou se as autoridades vão "interferir" na forma como será realizado.A porta-voz do maior opositor de Putin garantiu que assim que as informações estiverem disponíveis, irão ser fornecidas.Na sexta-feira, as autoridades russas disseram à mãe de Alexei Navalny que o filho seria enterrado na prisão onde morreu, a menos que a mulher concordasse, no prazo de três horas, em enterrá-lo sem fazer um funeral público.