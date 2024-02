"Não sei nada disso": Pedro Nuno Santos desconhece supostas negociações secretas entre AD e outros partidos

O secretário geral do Partido Socialista (PS) recusou corroborar as afirmações proferidas este sábado por José Luís Carneiro , a respeito de suspostas negociações secretas entre a Aliança Democrática (AD) e outros partidos. "Não sei nada disso. Não vou falar sobre isso. Não é um tema que me preocupe", declarou Pedro Nuno Santos.

Este sábado, no contexto de um almoço-comício do PS em Guimarães, José Luís Carneiro referiu "negociações escondidas entre os partidos da AD e outros partidos em relação ao futuro", argumentando que os portugueses têm o direito de conhecer aquilo que anda a ser negociado nos bastidores".

"Temos tido muitos cidadãos que vêm ao nosso encontro e nos dizem 'cuidado, porque nós temos informações diversas de que eles andam a negociar nas costas dos portugueses uma futura aliança mesmo com aqueles que são contra os valores constitucionais que nós defendemos'", acrescentou o cabeça de lista socialista por Braga. André Ventura já negou a existência de negociações secretas entre o Chega e a AD. "Posso garantir que não há nenhuma conversação secreta em curso, nem isso seria possível nesta fase. (...) Nós temos pontos com alguns partidos com quem sempre tivemos conversações, nomeadamente a nível parlamentar. Não há nenhuma conversação em curso sobre a governabilidade e, com o que tem sido dito, nomeadamente ontem por Montenegro, sobre a corrupção, fica mais longe essa governabilidade possível", afirmou o presidente do Chega.