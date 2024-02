Burlão preso em Lisboa por megafraude internacional extraditado para o Brasil quase um ano após a detenção

suspeitos de uma megafraude internacional que estiveram refugiados em Lisboa foi extraditado para o Brasil, avançou o jornal O Globo.Em março de 2023, inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), de uma unidade que cumpria mandados de captura internacionais, vestiram-se de ‘sem-abrigo’ para os apanharem. Alan Cordeiro, de 42 anos, Victoria Miranda, de 24, e Eduardo Rodrigues, de 29, todos brasileiros, fugiam a uma ordem de prisão emitida por um tribunal federal brasileiro por suspeitas de fraude eletrónica comercial, branqueamento de capitais, associação criminosa e peculato.

Angariavam clientes para a empresa Pineal Marketing Unipessoal, criada no Brasil mas com escritórios em Lisboa. A firma foi criada para angariar clientes para investimentos fraudulentos na Bolsa. Centenas de vítimas, no Brasil e em Portugal, caíram no golpe, algumas das quais foram deixadas na miséria.Alan Cordeiro chegou este sábado ao Brasil. Os restantes presos ainda estão em Portugal a aguardar as próximas ordens de extradição, intermediadas pelo Ministério da Justiça.