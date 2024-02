Sai em liberdade dupla que assaltou ouriversaria em Aveiro

Suspeitos ficam sujeitos à medida de coação de apresentações diárias num posto da autoridade.

Saiu em liberdade a dupla de assaltantes, de 22 e 24 anos, que tinha sido detida, pela PSP de Aveiro, depois de terem roubado, no centro da cidade, cerca de 40 mil euros em relógios, numa ourivesaria. Os suspeitos foram presentes a um juiz de instrução criminal de turno do tribunal de Estarreja. Ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações diárias num posto da autoridade, um em Gaia, o outro em Ovar.O alerta para 9 assalto foi dado, cerca das 22h00, pelos seguranças, para a PSP de Aveiro, para um assalto à Boutique dos Relógios, localizada no centro comercial Fórum. Os ladrões escaparam apeados. Quando se preparavam para entrar num carro, foram travados pela patrulha da PSP. A abordagem ocorreu na rua comandante Rocha e Cunha. Os agentes dispararam vários tiros para fazer parar a viatura. Três para os pneus, três para a zona do motor. Durante a abordagem, os suspeitos resistiram à detenção, acabando por sofrer ferimentos ligeiros.Os suspeitos usaram um martelo para partir o vidro da montra do estabelecimento e roubar relógios avaliados em milhares de euros. Ameaçaram, também, a funcionária com uma faca.