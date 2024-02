Países do G7 prometem "responsabilizar os culpados pela morte de Navalny" e avançar com sanções contra a Rússia

Os países do G7 prometeram este sábado "responsabilizar os culpados pela morte de Navalny" e avançar com sanções contra a Rússia.Na declaração conjunta, citada pela agência EFE, os líderes de Itália, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá afirmam que "continuarão a apoiar o direito da Ucrânia à autodefesa" e reiteraram "o compromisso com a segurança a longo prazo da Ucrânia, nomeadamente através da conclusão e implementação de compromissos e acordos bilaterais de segurança", com base na Declaração Conjunta de Apoio à Ucrânia aprovada em Vilnius em julho passado.

Os países instam a Rússia a libertar "todos os prisioneiros detidos injustamente" e a esclarecer as circunstâncias em torno da morte de Navalny.