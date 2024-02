Juiz liberta nove suspeitos de burlas com casas no Grande Porto

Crime terá rendido cerca de 250 mil euros aos suspeitos.

O juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira decidiu libertar, na noite de sexta-feira, nove dos doze suspeitos que foram detidos pela PSP por burlas com casas no Grande Porto.



A decisão do juiz foi tomada depois do Ministério Público na promoção das medidas de coação ter pedido prisão preventiva apenas para três dos suspeitos, que continuam ainda detidos. Tratam-se de dois homens e de uma mulher.





Para os outros arguidos que foram libertados, o Ministério Público pediu apresentações periódicas, prestações de cauções ou apenas termo e identidade de residência. As medidas de coação deverão ser conhecidas ainda este sábado.

Em causa neste processo está uma burla que terá rendido cerca de 250 mil euros aos suspeitos. Usavam fotografias de alojamentos locais para criarem anúncios falsos. Depois divulgavam as casas como se fossem suas e como se estivessem disponíveis para arrendamentos de média e longa duração.



A PSP detetou já 140 situações de burla. A maioria das vítimas são de África ou da América do Sul.