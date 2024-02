Cantora Rosinha envolvida em acidente no IP3 em Coimbra

Carro embateu na viatura em que seguiam a artista e as bailarinas.

A cantora Rosinha esteve envolvida num acidente no IP3, em Coimbra, este sábado à tarde.

A colisão ocorreu antes das 18h00, quando um carro embateu na viatura em que seguiam a artista e as bailarinas. De acordo com fonte próxima de Rosinha, duas bailarinas sofreram ferimentos leves e receberam assistência no hospital de Coimbra.

O carro ficou totalmente destruído, mas a cantora ficou bem.

Rosinha realizou o espetáculo que estava marcado em Vila Flor, para onde se dirigia aquando do acidente, mas atuou sem as bailarinas, que foram hospitalizadas.