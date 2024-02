Famílias na rua contra a “doutrina de género”

Movimentos cívicos conservadores realizaram protesto.

O movimento ‘Acordai! Pelas nossas crianças’, que agrega várias associações, organizou ontem marchas silenciosas, sob o lema “A família educa”, em várias cidades do País, contra aquilo a que chamam “doutrina de género” e a lei de autodeterminação da identidade de género nas escolas.









Em comunicado, uma das organizadoras critica o decreto que estabelecia medidas a aplicar pelas escolas para assegurar o direito à autodeterminação da identidade de género e à proteção das características sexuais dos alunos, aprovado no final do ano passado e vetado pelo Presidente da República.

No entender de Gisela Sequeira, citada no comunicado, o diploma “promove transições sociais no seio da escola, com o desconhecimento ou à revelia da família”. “A hora de as famílias se levantarem e expressarem o seu desacordo é agora”, acrescenta. Segundo os organizadores, esta iniciativa “pretende tornar visível a indignação de milhares de pais pelo estado da educação em Portugal”. “Não aceitamos a expropriação da educação dos nossos filhos”, sublinham.