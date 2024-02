Ex-jogador do Boavista em coma induzido após choque em jogo na liga francesa

Alberth Elis sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Alberth Elis, ex-jogador do Boavista, está em coma induzido, após um queda aparatosa na sequência de um choque no jogo do Bordéus frente ao Guingamp, na Ligue 2. O incidente aconteceu no primeiro minuto.



O avançado hondurenho, de 28 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico. Elis passou pelo Boavista em 2020/21. Apontou oito golos e fez sete assistência ao serviço dos axadrezados.