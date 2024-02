Bebé de dois meses morre à fome em hospital de Gaza. ONU alerta para 'explosão" de mortes de crianças

Mahmoud Fattouh morreu de desnutrição aguda.

Mahmoud Fattouh, um bebé de dois meses, morreu à fome no Hospital al-Shifa, em Gaza, na sexta-feira. A morte do menino é noticiada dois depois das Nações Unidas alertarem para uma "explosão de óbitos de crianças" devido à Guerra entre Israel e o Hamas.Segundo a Al Jazeera, Mahmoud morreu de desnutrição aguda."Vimos uma mulher com o seu bebé ao colo a gritar por socorro. O menino parecia estar a dar o último suspiro. Levámo-lo para o hospital e verificou-se que sofria de desnutrição aguda. O pessoal médico levou-o para os cuidados intensivos. O bebé não foi alimentado com leite durante dias, uma vez que o leite para bebés é totalmente inexistente em Gaza", disse à Al Jazeera um paramédico.Nas redes sociais estão a ser amplamente partilhadas imagens, de conteúdo sensível, da criança no hospital.A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que cerca de 2,3 milhões de pessoas em Gaza estão atualmente à beira da fome. Apesar de Israel ter aberto um ponto de entrada para ajuda humanitária no enclave palestiniano, a chegada dos bens alimentares tem sido dificultada.