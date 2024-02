Sandra Madureira não comenta prisão domiciliária de Vítor Catão

Mulher do líder dos 'Super Dragões' é arguida na Operação Pretoriano.

Acompanhada pela mãe e pela avó, na visita a Fernando Madureira, que está em prisão preventiva na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto, a mulher de ‘Macaco’ não quis este sábado comentar o regresso a casa de Vítor Catão, que na véspera foi colocado em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, em Gondomar.



Hoje, na já habitual visita de sábado de manhã, Sandra Madureira voltou a não responder às questões do Correio da Manhã sobre as provas que a implicam na Operação Pretoriano que levou à sua detenção e de mais 11 envolvidos nos atos violentos da Assembleia-Geral do Futebol Clube do Porto.