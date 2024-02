"Ele traiu a Rainha": Donald Trump diz que mudança de Harry para os EUA é "imperdoável"

Príncipe britânico disse que estava a considerar pedir cidadania norte-americana.

O candidato a presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou o príncipe britânico Harry de "trair a rainha", em discurso realizado numa conferência do partido conservador, no sábado."Eu não o vou proteger, ele traiu a rainha, isso é imperdoável. Ele estará por sua conta, se depender de mim", disse o antigo líder dos EUA, citado pelo The Independent.As declarações surgem dias depois de Harry ter admitido num programa televisivo que está a "considerar" adotar a cidadania norte-americana. O britânico acrescentou que "não fazia ideia" do que estava a impedi-lo.Trump considerou que a administração de Biden tem sido "demasiado generosa" com Harry, desde que este se mudou para a California com Meghan, em 2020.