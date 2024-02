"Foi um susto, mas está tudo bem": Cantora Rosinha descreve acidente rodoviário sofrido a caminho de concerto

Em declarações à CMTV, a artista agradeceu por todas as mensagens de apoio recebidas nas últimas horas.

A cantora Rosinha garantiu, este domingo, que o acidente sofrido no IP3 , em Coimbra, não passou de um "susto" e que "está tudo bem". Em declarações à, a artista agradeceu por todas as mensagens de apoio recebidas nas últimas horas.Um carro embateu na viatura em que seguiam a artista e as bailarinas por volta das 18h00 de sábado. Duas bailarinas sofreram ferimentos leves e receberam assistência no hospital de Coimbra. O carro ficou totalmente destruído, mas a cantora ficou bem.

"Íamos felizes e contentes na nossa faixa da direita e um jovem que ia fazer uma ultrapassagem toca ligeiramente com a sua traseira na frente do nosso carro. Acabámos por ser empurradas para o raile, onde embatemos", explicou Rosinha.



Rosinha realizou o espetáculo que estava marcado em Vila Flor, para onde se dirigia aquando do acidente, mas atuou sem as bailarinas.



"Está tudo bem. Obviamente que foi um susto, mas está tudo. Obrigada a todos por esta preocupação e este carinho", afirmou.