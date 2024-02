Prémio de melhor treinador de futebol de 2023/24 vai ter o nome de Artur Jorge

Antigo selecionador nacional, morreu aos 78 anos, depois de uma carreira de mais de 20 anos como treinador.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Associação Nacional de Treinadores Portugueses (ANTF) decidiram atribuir o nome de Artur Jorge, que morreu na quinta-feira, ao prémio de melhor treinador da época 2023/24.

Em comunicado divulgado este domingo, a Liga explica que ambos os organismos quiseram homenagear "Artur Jorge, primeiro treinador português a conquistar uma Taça dos Campeões Europeus e um nome que ficará indelevelmente marcado na história do futebol português".

"Artur Jorge é um nome incontornável, um homem que ficará gravado para sempre no livro dos grandes protagonistas do futebol português, um dos treinadores que abriu as portas dos técnicos portugueses ao mundo", refere Pedro Proença, presidente da Liga,

José Pereira, líder da ANTP, destaca o facto de Artur Jorge, que morreu aos 78 anos, ficar "para sempre ligado à história dos grandes treinadores portugueses".

O prémio treinador do ano, em 2023/24 denominado Prémio Artur Jorge, é decidido através da votação dos treinadores e capitães dos clubes participantes nas I e II Ligas portuguesas de futebol.

Artur Jorge, antigo futebolista, morreu aos 78 anos, depois de uma carreira de mais de 20 anos como treinador, tendo conquistado a primeira Taça dos Campeões Europeus do FC Porto, ao serviço do qual se sagrou três vezes campeão nacional.

Conquistou ainda um título francês, pelo Paris Saint-Germain, e um saudita, pelo Al Hilal, como treinador, carreira pela qual enveredou depois de ter sido avançado, internacional em 16 ocasiões, com passagens por clubes como FC Porto, Académica, no qual conciliou a modalidade com o estudo de filologia germânica, Benfica, conquistando quatro títulos de campeão e duas Taças de Portugal, e Belenenses, antes de terminar nos norte-americanos do Rochester Lancers.

Foi ainda selecionador de Portugal, em duas ocasiões, Suíça e Camarões.