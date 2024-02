Rangel acusa Carneiro de lançar boatos e equipara campanha do PS à do Chega

José Luís Carneiro afirmou que há "negociações escondidas" entre a Aliança Democrática e outros partidos.

O vice-presidente do PSD Paulo Rangel acusou José Luís Carneiro de lançar boatos e mentiras ao sugerir que há negociações secretas entre partidos e equipara a forma de o PS fazer campanha à do Chega.

Num almoço-comício na Maia, no primeiro dia da campanha oficial para as legislativas de 10 de março, Rangel desferiu um ataque direto ao ainda ministro da Administração Interna e cabeça de lista do PS por Braga, que no sábado sugeriu que há "negociações escondidas" entre a Aliança Democrática (AD) e outros partidos.

"Nós ontem vimos o cabeça de lista por Braga a falar e a criar boatos, criar rumores, criar intrigas. Que credibilidade tem o PS se a sua campanha tem como único argumento o rumor, o boato, a mentira, a invenção?", questionou.

Paulo Rangel considerou que, neste momento, o PS "está em desespero e já está a imitar o Chega, que critica por usar notícias falsas.

"O PS neste momento, em desespero já está a imitar o Chega e está a basear a sua campanha nas notícias falsas, nos boatos e nos rumores", acusou.