Explosões em apartamento onde coronel escondia pólvora e três mil munições fere dezenas de vizinhos em São Paulo

Coronel tinha uma granada no apartamento.

Uma sucessão de explosões no apartamento onde um coronel reformado do Exército vivia e escondia ilegalmente milhares de munições de guerra levou o pânico na noite deste sábado, 24 de Fevereiro, aos moradores de um condomínio na cidade brasileira de Campinas, a 93 km de São Paulo, deixando dezenas de feridos. Na manhã deste domingo várias dessas vítimas ainda estavam internadas em dois hospitais da cidade, mas nenhuma corria risco de morrer, e o coronel continuava em local incerto, depois de ter fugido.

Ao todo, 44 moradores tiveram de ser removidos pelo lado de fora do edifício pelos bombeiros, vários deles com o auxílio de grandes cordas, pois não havia como sair pelas escadas, tomadas por fumo denso e tóxico originados no apartamento do militar. 34 pessoas precisaram de ser levados para hospitais, a maioria com intoxicação por inalação excessiva de gases. O caso mais dramático foi o de uma idosa acamada, que os bombeiros tiveram de manter no imóvel o mais possível tentando evitar que o fumo chegasse até ela, mas a senhora acabou por ter de sair também pela janela e descer até à rua carregada com todo o cuidado pelos socorristas numa delicada operação de resgate com a técnica de rappel.

As explosões começaram a ser ouvidas pouco depois das 19h00 deste sábado, no horário local (22h00 em Lisboa), no apartamento do primeiro andar onde o coronel vivia e escondia uma quantidade inimaginável de munições, pólvora e até uma granada, não se sabe com que intenção. Logo após uma forte explosão inicial, o apartamento foi tomado por um violento incêndio e, em seguida e para pânico dos outros moradores do edifício e de toda a Rua Hércules Florence, no bairro Botafogo, começou uma interminável sucessão do que pareciam ser disparos, provocadas pela detonação das munições e da pólvora armazenadas ilegalmente pelo militar.

Ao amanhecer deste domingo, a polícia e os bombeiros ainda aguardavam no lado de fora para poderem aceder ao apartamento do coronel, onde a concentração de fumo e a temperatura das paredes ainda eram muito elevadas. Além do apartamento do militar, que se imagina ter ficado destruído, pelo menos outros quatro apartamentos do condomínio sofreram danos consideráveis e vai ser necessária uma vistoria para se saber se o edifício poderá continuar a ser habitável ou não, dependendo dos estragos provocados na estrutura.



De acordo com fontes da Polícia Militar que conversaram com o coronel antes de ele desaparecer, o oficial reformado tera confessado que guardava em casa mais de três mil projécteis de grosso calibre, sem no entanto ter declarado a origem de tanta munição nem o que pretendia fazer com ela. Como o caso envolvia um militar, a polícia chamou a Polícia do Exército para deter o coronel, mas, quando os militares chegaram, o oficial, que se tinha afastado do edifício a pouco e pouco, simplesmente tinha desaparecido.