Autocarro consumido por chamas na zona da Azambuja na A1

Um autocarro ardeu por completo na A1, na zona da Azambuja, este sábado. 11 dos 48 ocupantes da viatura receberam assistência.O incêndio deveu-se ao rebentamento de um pneu do autocarro. Tanto o condutor como os passageiros abandonaram atempadamente a viatura.O trânsito esteve cortado no sentido Porto-Lisboa. A fila de trânsito estendeu-se por sete quilómetros.O alerta foi dado às 17h21. No local, estavam, às 18h11, 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas.