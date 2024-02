"Quem é Nikki?": Campanha de Donald Trump planeia ignorar adversária após vitória na Carolina do Sul

Conselheiros do ex-presidente dos Estados Unidos da América preferem virar atenções para a oposição a Joe Biden.





A candidata perdeu no sábado no estado de que é natural. O ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) triunfou em todas as disputas já decididas: em Iowa, New Hampshire, Nevada, nas Ilhas Virgens dos EUA e agora na Carolina do Sul.

Na sexta-feira passada, Donald Trump foi multado em 329 milhões de euros por fraude empresarial. O julgamento sobre o alegado pagamento a uma ex-atriz pornográfica para ocultar um caso extra-conjugal vai iniciar-se a 25 de março.

A campanha de Donald Trump planeia ignorar a adversária Nikki Haley após a vitória nas eleições primárias republicanas na Carolina do Sul, relatou este domingo a agência Reuters.Nas últimas semanas, a campanha de Donald Trump atacou sucessivamente Nikki Haley nas redes sociais e pressionou os doadores para mudarem de lado. No entanto, dada a vantagem alcançada nas eleições primárias republicanas, os conselheiros do ex-presidente dos EUA planeiam ignorar a adversária e centrar atenções na oposição ao atual titular do cargo, Joe Biden.À margem de um evento na sexta-feira, quando questionado sobre a candidata republicana, um dos coordenadores da campanha perguntou "quem é Nikki". A única adversária de Donald Trump prometeu manter-se na corrida pelo menos até 5 de março, dia da votação em 15 estados e um território dos EUA.