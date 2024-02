Deixam carro capotado na A1 após acidente de madrugada

GNR acionou os meios necessários para retirar o veículo da via e está agora a investigar o caso.

Um aparatoso acidente na A1, na zona de Aveiras, esta madrugada, terminou com um carro capotado e abandonado no asfalto.Segundo fonte oficial da GNR, o despiste ocorreu pelas 5h00 deste domingo, ao km 36, mas quando as primeiras patrulhas chegaram ao local não estava ninguém no interior ou nas imediações da viatura, que tinha sido abandonada sem qualquer sinalização de aviso.A GNR acabou por acionar os meios necessários para retirar o carro da via e está agora a investigar o caso. O primeiro passo será identificar o proprietário do veículo e perceber de que forma acabou de rodas para o ar na A1, admitindo-se a hipótese de ter sido roubado.Não há informação sobre feridos neste acidente.