FC Porto cede empate em Barcelos nos 'descontos' e fica mais longe do líder

Dragões só venceram um dos últimos quatro encontros na I Liga.

O FC Porto atrasou-se este domingo ainda mais na luta pelo título, ao ceder um empate 1-1 na visita ao terreno do Gil Vicente, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Evanilson marcou o golo dos 'dragões', aos 55 minutos, mas Thomas Luciano, aos 90+4, resgatou a igualdade para os gilistas, deixando a equipa de Sérgio Conceição ainda mais longe do primeiro lugar.

Os portistas, que só venceram um dos últimos quatro encontros na I Liga, seguem na terceira posição, com 49 pontos, estando já a nove do líder Benfica (58) e podendo ficar a igual distância do Sporting (55), segundo colocado, que tem menos duas partidas e que este domingo visita o Rio Ave. Já o Gil Vicente está no nono posto, com 26 pontos.