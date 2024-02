Interveniente em mais de 200 processos na plataforma da Justiça ‘Citius’, Vítor Macedo, conhecido como ‘rei dos catalisadores’ é levado a tribunal praticamente todas as semanas para ser julgado em vários casos. Em março, o ladrão, de 32 anos, vai responder no Tribunal do Bolhão, no Porto, e no Tribunal de Vila Nova de Gaia por dois novos crimes de furto.Saiba mais no Correio da Manhã