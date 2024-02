Católicos de Braga abrem portas a gays e lésbicas

Acolhimento Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Braga entende que todas as pessoas têm lugar na Igreja.

"Somos um grupo de católicos interessados na reflexão acerca do acolhimento da população LGBTQ+ na Igreja Católica." Esta é a primeira frase do preâmbulo de um inquérito online, levado a cabo pelo Departamento Arquidiocesano de Braga para a Pastoral da Saúde, no âmbito do grupo de escuta, que tem por missão "escutar e dar voz à população LGBTQ+ para quem a Igreja e a fé representem um fator importante nas suas vidas".Saiba mais no Correio da Manhã