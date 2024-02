Remédio para perder peso custa 37 milhões de euros ao SNS

O Ozempic é um medicamento para a diabetes tipo 2, com vantagem de redução de peso.Apesar de apenas ser indicado para a diabetes, a sua ‘fama’ de ajudar ao emagrecimento tem levado ao aumento da procura: em 2021 foram vendidas quase 62 mil embalagens, no ano passado as vendas ultrapassaram as 358 mil embalagens.

Com isto, também dispararam os encargos do Serviço Nacional de Saúde com a comparticipação do medicamento: 7,5 milhões de euros em 2021, mais de 37,5 milhões no ano passado.A Autoridade do Medicamento e o laboratório Novo Nordisk garantem estar atentos a eventuais falhas no abastecimento do medicamento.