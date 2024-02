Risco de Alzheimer é menor para homens que tomam Viagra

O famoso comprimido azul (Viagra) considerado milagroso para homens com disfunção erétil pode também ser decisivo para travar a demência. Esta relação já tinha sido detetada há alguns anos, mas agora há um estudo da University College of London que acrescenta novos dados, revela o ‘Washington Post’.A investigação envolveu 270 mil homens britânicos com mais de 40 anos, todos diagnosticados com disfunção erétil entre 2000 e 2017.