Padre suspeito de aliciar menor para sexo condenado a pena de prisão

Luís Miguel Costa fica proibido de exercer funções de padre por 10 anos e terá de indemnizar vítima.

O padre Luís Miguel Costa foi condenado, esta segunda-feira, no Tribunal de Viseu, a 1 ano e 11 meses de prisão com pena suspensa. Está proibido de exercer as funções de padre por 10 anos e terá de pagar 10 mil euros de indemnização ao menor de 14 anos.

O antigo sacerdote de São João de Lourosa foi julgado por querer relacionar-se sexualmente com um menor durante um almoço-convívio que aconteceu numa adega daquela freguesia, às portas da cidade de Viseu, no final de março de 2021.

Durante o convívio, o padre Luís, de 48 anos, teceu comentários impróprios e tentou beijar à força o menor. Depois enviou-lhe mensagens de teor sexual, conduta considerada "reprovável", em tribunal.