"Bom sexo" é a chave para o sucesso do casamento de Joe Biden

Novo livro sobre a primeira-dama dos EUA revela que o presidente preferiu "ficar em casa a fazer amor com a esposa" a candidatar-se às presidenciais em 2004.

O lançamento de "Mulher Americana - A Transformação da Primeira Dama Moderna, de Hillary Clinton a Jill Biden", da autoria da correspondente na Casa Branca do New York Times, Katie Rogers, está agendado para esta semana.

"Prefiro ficar em casa a fazer amor com a minha esposa enquanto os meus filhos dormem", disse.



O comentário provocou um encolher de ombros do porta-voz da altura, que afirmou que o então senador Joe Biden estava "francamente totalmente apaixonado pela esposa", escreve Katie Rogers. "Joe brincou com assessores que o 'bom sexo' é a chave para um casamento feliz e duradouro, para grande desgosto da esposa", segundo a autora.



O presidente dos EUA casou-se com Jill Biden em 1977, mas primeiro Joe teve de a pedir cinco vezes em casamento. "Tenho sido tão paciente quanto posso ser, mas isso melhorou o meu irlandês. Ou decides casar-te comigo ou pronto - estou fora. Não vou perguntar de novo", disse Joe da quinta vez, de acordo com o relato de Katie Rogers.

