Corpo encontrado junto ao Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa

Alerta foi dado por um popular. Vítima seria uma mulher.

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado esta segunda-feira numa zona de mato a poucos metros do hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.O alerta foi dado por um popular que se apercebeu do corpo às primeiras horas da manhã quando passava no local.Segundo a PSP de Lisboa, a vítima é uma mulher, que para já ainda não foi identificada, desconhecendo-se também a idade.O corpo teria uma pulseira hospitalar num dos braços, mas essa informação não foi confirmada pela PSP.