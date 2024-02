Polícia Judiciária foi acionada.

Um jovem de 17 anos foi encontrado morto num quarto de hotel na zona das Antas, na cidade do Porto.O alerta foi dado pela unidade hoteleira perto das 13h.A divisão de investigação criminal da PSP esteve no local e acionou a Polícia Judiciária do Porto que deverá dirigir-se ao local.