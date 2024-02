Expectativa de forte adesão leva FC Porto a alterar local habitual das eleições

Urnas estarão abertas entre as 9h00 e as 20h00 de dia 27 de abril.

A Mesa da Assembleia Geral do FC Porto marcou as eleições do clube para o dia 27 de abril, um sábado, no fim de semana em que os azuis e brancos recebem o Sporting, em jogo da 31.ª jornada do campeonato.Segundo apurou o JN, o ato eleitoral vai decorrer no Estádio do Dragão, um espaço mais apropriado do que o pavilhão Dragão Arena, perante a expectativa de haver uma forte adesão de sócios, possibilitando um melhor acesso e escoamento às urnas que estarão abertas das 9h00 às 20h00 horas.Uma vez que o FC Porto recebe, na jornada marcada para esse fim de semana, o Sporting, fica também confirmado que o clássico não será no sábado, dia de eleições no Dragão.