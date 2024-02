Tribunal declara acidental morte de jovem portuguesa em incêndio causado por bateria defeituosa

Sofia Duarte tinha 21 anos.

Um tribunal londrino concluiu esta segunda-feira que foi acidental a morte da portuguesa Sofia Duarte em 2023, em Londres, na sequência de um incêndio originado por uma bateria defeituosa de uma bicicleta convertida para ser elétrica.

O magistrado (coroner) responsável pelo inquérito judicial, Xavier Mooyaart, no Tribunal do Coroner de Southwark, no sul de Londres, concluiu que Sofia Duarte terá ficado "sufocada e desorientada" com o fumo e desmaiou após sair do quarto onde se encontrava.

A portuguesa de 21 anos foi dada como morta às 17:h34 de 1 de janeiro de 2023, tendo o relatório da autópsia indicado como causa da morte uma combinação de "queimaduras graves e inalação de fumo".