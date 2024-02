"Agradeço o apoio de Montenegro quando fui primeiro-ministro": Passos Coelho discursa no comício da AD

Comício da AD decorre esta segunda-feira em Faro.

Pedro Passos Coelho discursou esta segunda-feira, no comício da Aliança Democrática, em Faro e diz que quer "poder modestamente retribuir o apoio, ajuda e solidariedade que no passado" lhe foram dados quando foi primeiro-ministro."Numa circunstância diferente, quero dar o meu contributo e apoio para que o resultado nestas eleições seja diferente", refere Passos.Refere que o espírito da AD faz o país "recuar a 1979", mas hoje "há problemas sérios que aguardam por resolução", pois as "políticas públicas apresentam desgaste"."Está na hora de fazer diferente, nós somos donos do nosso futuro, nós não aceitamos donos em Portugal", atira.Pedro Passos Coelho diz que "qualquer dia Portugal vai estar na cauda da Europa", e acrescenta que se Portugal quer crescer "tem de fazer por isso".O antigo presidente do PSD explica que os portugueses devem fazer parte do projeto da Aliança Democrática, que devem "ter liberdade para isso "e que é importante que "pensem pela sua cabeça".Diz ainda que o país tem que "dar credibilidade às instituições e prestar atenção às instituições", pois o "mundo que enfrentamos é desafiante"."Ponham o Estado ao serviço da sociedade", atira. Acrescenta que é importante dar "uma nova oportunidade ao país" e que "resultado natural das eleições é a vitória da AD"."O PS teve maioria absoluta e jogou-a fora", atira o antigo presidente do PSD, referido que o papel de Montenegro é dizer às pessoas "que vale a pena votar na AD, fazê-las acreditar que o partido vai mudar o país"."Eu tenho esperança no País, podemos melhorar", diz.Antes do comício, Pedro Passos Coelho chegou a pé com o atual presidente do partido, Luís Montenegro, à Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e disse que não vinha para "criar desatenções", mas para "ajudar o PSD em campanha".

"Nós estamos muito fortes, muito unidos, muito coesos no propósito de dar bem-estar aos portugueses", declarou Luís Montenegro.

O anúncio da presença de Passos foi feito pelo líder da AD, Luís Montenegro, esta segunda-feira.