Novo Banco ‘perdoa’ mais 16 milhões de dívida ao Sporting

Frederico Varandas, presidente do Sporting, fechou acordo com a banca.

A reestruturação financeira acordada com o Novo Banco em dezembro passado permitiu ao Sporting incluir nas contas do 1.º semestre uma receita superior a 16 milhões de euros, que contribuiu para o lucro final de 58,3 milhões.Na parte dos Resultados Financeiros, na rubrica Outros Ganhos e Perdas de Financiamento, a SAD leonina regista como receita 16,706 milhões, explicando que "incluem o impacto da reestruturação financeira". No período homólogo, esta categoria tinha tido um impacto positivo de apenas 84 mil euros e há dois anos deu mesmo um prejuízo de 49 mil euros, pelo que os 16,706 milhões de euros correspondem quase por inteiro à reestruturação financeira, logo, ao que fontes do mercado descrevem aocomo uma espécie de ‘perdão’ de dívida.