Homem baleado na cabeça perto de esquadra na Amadora

Vítima está em estado grave.

Um homem foi baleado na cabeça na madrugada desta terça-feira, na Amadora, a poucos metros de uma esquadra da PSP.A vítima, com cerca de 30 anos, foi encontrada inanimada por agentes policiais com um ferimento grave na cabeça na rua Adelino de Palma Carlos, no Casal de São Brás, pela 1h18, alegadamente provocado por um disparo de caçadeira, apurou ojunto de fontes da PSP e dos bombeiros.As manobras de reanimação feitas pelos agentes e continuadas pelos bombeiros permitiram reverter a paragem cardiorrespiratória.O homem foi transportado ao hospital de São Francisco Xavier em estado considerado crítico.Ninguém foi detido. A Polícia Judiciária foi acionada e está a investigar o caso.