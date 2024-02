Detido suspeito de agredir e esfaquear irmã em Aveiro

Mulher mordeu o agressor para se defender.

Um homem, de 38 anos, foi detido, esta madrugada de terça-feira, pela PSP de Aveiro, pela suspeita de ter esfaqueado e agredido a irmã, em Aveiro, provocando-lhe ferimentos graves.O suspeito feriu a vítima, com a faca, numa mão e desferiu vários murros e pontapés em várias partes do corpo. Para se defender das agressões, a mulher, de 41 anos, mordeu o rosto do irmão.O alerta foi dado, cerca das 01h00, por uma vizinha, para a PSP de Aveiro, para um episódio de violência doméstica na urbanização Olho d’Água, em Esgueira.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Aveiro Novos, para o hospital de Aveiro.O agressor vai ser presente, pela PSP, ao tribunal de instrução criminal de Aveiro. No final, ficará a conhecer as medidas de coação.