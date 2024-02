Portugal conhece hoje restaurantes com estrelas Michelin em gala nacional

Atualmente, existem no País 31 restaurantes premiados.

Portugal conhece esta terça-feira à noite quais são os restaurantes distinguidos pelo Guia Michelin ibérico, numa gala a decorrer no Algarve, a primeira exclusivamente nacional e que se tornará "um evento anual imperdível", segundo a organização.

O Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, será o palco da cerimónia portuguesa de apresentação da edição de 2024 do Guia Michelin, contando com cerca de 500 convidados e um apoio na ordem de 400 mil euros do Turismo de Portugal.

"Será, sem dúvida, a noite mais importante da gastronomia portuguesa e tornar-se-á um evento anual imperdível. É uma festa sobretudo para os chefs deste país", disse à Lusa fonte do guia ibérico, com sede em Madrid.

Desde o início da década de 2010, a Michelin Espanha e Portugal realiza galas anuais para anunciar os restaurantes premiados, que decorrem sempre em cidades espanholas, à exceção da de 2018, organizada em Lisboa.

A gala desta terça-feira é a primeira com foco exclusivo em Portugal, uma decisão justificada pelo guia com a evolução rápida da gastronomia nacional e a intenção da publicação internacional de "colocar Portugal no mapa da culinária mundial". A parte espanhola do guia foi anunciada em Barcelona em novembro.

Portugal tem atualmente 31 restaurantes com uma estrela Michelin ("cozinha de grande nível, compensa parar") - mas, é expectável a perda de uma distinção, após o fecho, no final do ano, do restaurante Eneko Lisboa - e sete com duas estrelas ("cozinha excelente, vale a pena o desvio").

Portugal nunca teve, desde o início do guia ibérico, em 1910, a classificação máxima (três estrelas, "uma cozinha única, justifica a viagem").

Todos os chefs de restaurantes com estrela Michelin em Portugal foram convidados, bem como "uma pequena representação" de espanhóis, incluindo Quique Dacosta (Quique Dacosta, Dénia) e Sergio e Javier Torres (Cocina Hermanos Torres, Barcelona), ambos com três estrelas.

A cerimónia será conduzida pela apresentadora e atriz portuguesa Catarina Furtado e o jantar será preparado por sete chefs da região: Dieter Koschina e João Oliveira, como coordenadores, além de Hans Neuner, José Lopes, Libório Buonocore, Louis Anjos e Luís Brito.

Na edição de 2023, Portugal ganhou cinco novas estrelas: Encanto (José Avillez e João Diogo), Kabuki Lisboa (à altura, Paulo Alves), Kanazawa (Paulo Morais) -- em Lisboa , Euskalduna Studio (Vasco Coelho Santos) e Le Monument (Julien Montbabut), ambos no Porto.

Conquistou ainda uma nova estrela verde, que destaca a gastronomia sustentável, atribuída ao Mesa de Lemos (Passos de Silgueiros, uma estrela Michelin), chefiado por Diogo Rocha, que se juntou aos já galardoados Il Galo d'Oro (Funchal, duas estrelas Michelin) e Esporão (Reguengos de Monsaraz, uma estrela).

Além das estrelas, Portugal tem 37 restaurantes com a classificação Bib Gourmand (refeição com uma boa qualidade/preço, na ordem dos 45 euros) e 90 recomendados no guia.

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes.

Para atribuir as estrelas aos restaurantes, os inspetores, que trabalham de forma anónima, valorizam a qualidade dos produtos, o domínio dos pontos de cozinha e das texturas, o equilíbrio e harmonia dos sabores, a personalidade da cozinha e a regularidade.

Lista dos restaurantes portugueses que figuram no Guia Michelin Espanha e Portugal 2023:

Duas estrelas:

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela:

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

CURA (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Encanto (Lisboa, chef José Avillez)

Eneko Lisboa (Lisboa, chefs Eneko Atxa e Lucas Bernardes) - encerrado

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)

Euskalduna Studio (Porto, chef Vasco Coelho Santos)

Feitoria (Lisboa, chef André Cruz)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Rui Silvestre)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)

Kabuki Lisboa (Lisboa, chef Sebastião Coutinho)

Kanazawa (Lisboa, chef Paulo Morais)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chefs Sergi Arola e Vladimir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Le Monument (Porto, chef Julien Montbabut)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela)

William (Funchal, chef Luís Pestana)