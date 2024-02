Adeptos do Benfica negam ataque sexual a menor

Treze adeptos ligados aos No Name Boys começaram a ser julgados. Ministério Público diz que atacaram com pau e roubaram junto ao estádio.

Atacaram um colega da claque No Name Boys com apenas 16 anos, após um jogo no Pavilhão da Luz, porque os tinha fotografado nas bancadas e divulgado as fotos nas redes sociais, afirma o Ministério Público.A acusação diz que o sodomizaram com um pau e filmaram o ato brutal, cometido a poucos metros do estádio. Mas esta segunda-feira, na primeira sessão de julgamento, os 13 adeptos do Benfica acusados de violação, roubos, agressões e detenção de arma proibida, negaram qualquer ligação às claques do Benfica e ao ataque de 19 de abril de 2022. Garantiram desconhecer o conceito de ‘casuals’ – fação das claques que se veste de negro e não usa qualquer elemento identificativo do clube.O MP diz que o grupo registou a violação e foi filmado na noite do crime a dirigir-se para o local onde o ato foi concretizado, mas esta segunda-feira todos garantiram em tribunal que estavam apenas a dirigir-se para a estação do metro de Alto dos Moinhos. Confrontados com as imagens, disseram que não se conheciam entre si. Um dos arguidos não foi capaz de explicar as fotos relacionadas com claques e violência entre clubes rivais que tinha no telemóvel.