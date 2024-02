Tribunal da Santa Sé pode expulsar padre para sempre do sacerdócio

Comissão havia encontrado indícios fortes de conduta sexual imprópria.

O Tribunal da Santa Sé ainda não se pronunciou quanto ao futuro do padre Luís Miguel Costa na Igreja Católica. Estava à espera da decisão do Tribunal de Viseu e, agora, perante a condenação, vai decidir expulsar para sempre o padre do sacerdócio, apurou oLogo no primeiro momento, e depois de ouvir todas as partes envolvidas, a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis de Viseu encontrou indícios fortes de conduta sexual imprópria por parte de Luís Miguel.A comissão enviou depois o relatório final do caso à Congregação para a Doutrina da Fé. Agora, e perante todas as provas e evidências, a Santa Sé irá também avançar com o julgamento e o tribunal pode decidir afastar o padre.Recorde-se que este caso abalou a Igreja Católica e o padre Luís acabou por ser afastado de todos os serviços diocesanos pelo bispo de Viseu.