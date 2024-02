Oito detidos por tráfico de droga no Grande Porto. Mais de 8000 doses apreendidas

Operação permitiu desmantelar rede de tráfico. Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva.

A GNR deteve oito pessoas, com idades compreendidas entre os 36 e os 50 anos, por tráfico de estupefacientes nos concelhos do Porto, Matosinhos, Valongo e Paredes. Durante as diligências foram apreendidas mais de 8000 doses de droga.

Segundo avança a referida autoridade em comunicado, os militares da Guarda realizaram uma operação que permitiu desmantelar uma rede de tráfico, que era investigada há dois anos. Foram efetuadas 14 buscas, dez domiciliárias, três em veículos e uma em armazém.

Contactada pela Lusa, Carla Passeira, do Destacamento Territorial de Santo Tirso, afirmou à Lusa que as duas estufas se localizavam no concelho do Porto e que a droga se destinava ao consumo e comercialização.

"Ficámos surpreendidos com a organização dos espaços", disse, acrescentando que permitiam "uma produção em massa e constante do produto" estupefaciente.

As diligências permitiram a apreensão de: 6430 doses de canábis; 2064 doses de haxixe; 20 doses de MDMA; uma arma de fogo; uma soqueira; um punhal; 2755 euros em dinheiro; material de controlo da temperatura e humidade como lâmpadas de aquecimento; material elétrico e material de apoio ao cultivo de estupefacientes, como vasos para plantas e fertilizantes.

Dos detidos, apenas dois ficaram em prisão preventiva. Quatro receberam medidas de coação não privativas da liberdade e dois foram construídos arguidos.