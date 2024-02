Suspeito de 40 anos foi apanhado nas máquinas raio-x.

Um homem foi apanhado pelas máquinas de raio-x no museu do Banco de Portugal, em Lisboa, com um Cardsharp dissimulado, no passado dia 22 de fevereiro pelas 13h05. O suspeito, de 40 anos, foi detido pela polícia pela prática do crime de posse de arma proibida.

Segundo comunicado da PSP, o detido foi notificado a comparecer na Seção Pequena Criminalidade de Lisboa.





Um Cardsharp é uma faca dobrável, com o tamanho de um cartão de crédito.