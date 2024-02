Atriz preparou surpresa para o namorado nas Maldivas.

É mesmo verdade. Pedi o Diogo em casamento.

Fiz estes legos no Colombo, trouxe o fato de banho personalizado escondido na mala, tratei de tudo com o hotel quando cheguei porque obviamente queria fazer este pedido vestida de sereia, então fui obrigada a tirar o curso (...)





Resultou", lê-se na publicação.

Jessica Athayde confirma que pediu Diogo Amaral em casamento

Kolodzig.

Não restam dúvidas, Jessica Athayde pediu mesmo Diogo Amaral em casamento, nas Maldivas. A confirmação foi dada pela atriz, esta terça-feira, na sua conta de Instagram.As suspeitas do pedido começaram no passado fim de semana, após ambos terem publicado nas redes sociais uma fotografia em que Jessica posou em fato de banho com uma mensagem dirigida ao namorado: "Vais lavar o meu cabelo? Mudas as minhas fraldas? Amas-me? E vamos envelhecer juntos?".Na discrição da publicação, a atriz comunicou que Diogo Amaral tinha respondido "sim" o que suscitou reações de muitas caras conhecidas.O casal está de férias com o filho que têm comum, Oliver, e Mateus, fruto do relacionamento anterior que o ator teve com Vera