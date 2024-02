Advogado baleado em rua do Rio de Janeiro em plena luz do dia

Crime chocou os populares. Vítima defendeu clientes vítimas de burlas com criptomoedas.

Um advogado especializado em direito cível e empresarial, Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi executado a tiro em plena luz do dia no Rio de Janeiro no final da tarde desta segunda-feira, 26 de fevereiro, ao sair do edifício onde tinha o escritório, na Rua Marechal Câmara, no centro daquela cidade brasileira.



Rodrigo estava acompanhado de um sobrinho, que não foi atingido, e cumpria o ritual, que o assassino parecia conhecer, de sair diariamente à mesma hora para ir comer um lanche num café ali perto, para depois voltar para o escritório e trabalhar até tarde.

Testemunhas contaram à polícia que o advogado saiu tranquilamente do edifício pouco depois das 17h20 locais, (20h20 em Lisboa), e foi atacado assim que deu os primeiros passos em direção ao café, localizado a poucos metros.



Um homem encapuzado saiu de um carro branco, que estava estacionado junto ao prédio, baleou Rodrigo inúmeras vezes, e depois voltou a entrar no veículo e fugiu.

O criminoso atirou inicialmente duas vezes contra o advogado, a curtíssima distância, acertando-o em cheio. Já quando Rodrigo estava caído na calçada, e indiferente à multidão que àquela hora circula naquela rua, onde ficam também as sedes fluminenses do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, o atirador disparou pelo menos mais outras oito vezes contra a vítima, para se certificar de que morreria.

O crime chocou tanto os muitos transeuntes que o presenciaram quanto quem conhecia o advogado, formado em 2005 na Pontifícia Universidade Católica, com especialização em direito empresarial na Fundação Getúlio Vargas e fundador do escritório de advocacia empresarial Marinho & Lima Advogados, porque ele só trabalhava com direito empresarial, não se envolvia com clientes ligados ao mundo do crime.Mas pessoas mais próximas revelaram que o advogado nos últimos tempos tinha defendido pessoas vítimas de burlas com criptomoedas, e que recentemente tinha conseguido bloquear uma verdadeira fortuna a uma quadrilha que ludibriara clientes seus.