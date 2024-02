Autoridades procuram impressões digitais na mala onde foi encontrado cadáver de mulher em Vigo

Suspeito poderá ter comprado propositadamente a mala para esconder corpo.

As autoridades espanholas estão a investigar a mala onde apareceu o cadáver de uma mulher na passada quinta-feira, em Vigo. Os investigadores procuram impressões digitais e ADN na mala e no plástico que a envolvia, de forma a identificar o autor do crime, segundo o jornal La Voz de Galicia.O aspeto "a novo" da mala coloca a possibilidade do autor do crime a ter comprado de propósito para esconder o cadáver. A polícia está, por isso, a investigar em que local poderá ter sido comprada para analisar os últimos passos do suspeito.A vítima ainda não foi identificada. Sabe-se apenas que é mulher, mede cerca de um metro e meio e terá mais de 50 anos. Ao que tudo indica, terá sido morta há oito meses e tem um perfil semelhante ao de Isabel Lima . Osabe que a portuguesa está desaparecida desde setembro e que foi vista pela última vez em Vigo, onde terá acampado com um peregrino estrangeiro que se deslocava para Santiago de Compostela. Patrícia tem um metro e 56 cm e calça o número 35.O aparecimento do corpo de uma mulher em Vigo não descarta a possibilidade de ser Mónica Silva, residente da Murtosa, que desapareceu grávida a 3 de outubro.Também em Vigo foram registados dois desaparecimentos há mais de um ano e meio. O paradeiro de Manuela Barbosa de 66 anos e Esther Moro de 70 anos não é conhecido.