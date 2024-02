PSP prende quatro suspeitos de agressões a vigilante de André Villas-Boas

A PSP do Porto prendeu quatro homens, suspeitos de em novembro passado terem agredido o vigilante do prédio onde mora André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto e candidato à presidência do clube contra Pinto da Costa. São quatro jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, de Vila Nova de Gaia, que depois da agressão violenta ainda fizeram uma série de assaltos na avenida do Brasil, na Foz do Porto.

Inicialmente, tinha sido confirmada a detenção de três suspeitos, mas a polícia conseguiu capturar um quarto jovem, também envolvido nos crimes, algumas horas depois.

De acordo com um comunicado da PSP, no âmbito da 'Operação Zelador' foram efetuadas três buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão de um carro e uma mota furtados, bem como de diversos telemóveis, peças de vestuário e equipamentos e ferramentas utilizados nos ilícitos.Ao que oapurou, na casa dos suspeitos foi encontrado material alusivo ao FC Porto e aos Superdragões e as autoridades estão a tentar perceber qual é a relação do grupo com a claque.A um dos suspeitos foi apreendido o telemóvel do vigilante, roubado naquela noite. No mesmo processo investiga-se outro incidente, ocorrido duas horas antes. As paredes do condomínio onde mora o candidato portista, também na Foz do Porto, foram vandalizadas e investigam-se as suspeitas de que Fernando Madureira tivesse participado nesse ataque.No processo Pretoriano há muitas mensagens onde diversos membros dos Superdragões se referem a esse ataque. Gozam com o vigilante, que se mantém internado - depois de lhe terem partido os joelhos. Madureira e Sandra são dois dos elementos que não mostram qualquer compaixão com a vítima.Os três jovens, indiciados pelos crimes de roubo, furto qualificado e dano, estão a ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação das medidas de coação.