Auxiliares de Saúde do Hospital de Cascais em greve dia 1 de março

Paralisação vai ser marcada pela concentração dos trabalhadores à porta do hospital às 10h00.

Os Auxiliares de Saúde do Hospital de Cascais, em conformidade com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, anunciaram uma greve para a próxima sexta-feira, 1 de março. A paralisação apontada para as 8h00, e com duração até às 00h00, vai ser marcada pela concentração dos trabalhadores à porta do hospital às 10h00.Segundo o pré-aviso, os funcionários exigem a "urgente negociação efetiva de um instrumento de Regulamentação Coletiva que assegure 35 horas para todos os trabalhadores, carreiras dignas e valorizadas, respeito pelos horários de trabalho, contratação de trabalhadores e o funcionamento dos serviços, transição para a Carreira Especial dos Técnicos Auxiliares de Saúde e a integração do Hospital Cascais no âmbito do SNS assegurando todos os direitos aos seus trabalhadores, de dos problemas dos trabalhadores, nomeadamente a contabilização do tempo de serviço para todos os efeitos legais".Depois do Sindicato ter reunido com os representantes da direção do hospital, em agosto do ano passado, para discutir e encontrar soluções para os problemas dos funcionários, os representantes pediram tempo para analisar as questões, tendo ficado acordado uma nova reunião agendada para outubro. Reunião essa que não chegou a acontecer."Num total desrespeito pelo compromisso assumido, mesmo após a insistência do Sindicato, a direção do Hospital remete-se ao silêncio. Este silêncio e a falta à palavra e a falta à palavra dada são reveladores da natureza pouco democrática e desinteressada dos problemas dos trabalhadores, que tem pautado a ação desta direção", pode ler-se no documento.