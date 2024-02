Portugal bate Finlândia e apura-se para o Europeu sub-17 feminino

Competição terá lugar em maio na Suécia.

A seleção portuguesa feminina sub-17 de futebol garantiu esta terça-feira o apuramento para o Europeu, depois de derrotar a Finlândia por 3-1 na terceira jornada do Grupo A2 da Ronda de Elite de qualificação.

Em jogo na Cidade do Futebol, em Oeiras, e depois de nas duas primeiras jornadas ter vencido a Islândia e o Kosovo, em ambos os jogos por 1-0, as portuguesas começaram a construir a vantagem por Mélanie Florentino (22). Jelena Todoshchenko (30) empatou para as nórdicas, mas na segunda parte Matilde Nave (66) e Carolina Simões (76), de grande penalidade, resolveram o encontro para as cores de Portugal.

Com este triunfo, Portugal vence o grupo de apuramento para o Europeu, com nove pontos, mais três do que a adversária desta tarde, garantindo assim o apuramento para a competição, que terá lugar em maio, na Suécia.

Portugal, que vai estar pela terceira vez na fase final da competição, depois de 2014 e 2019, entrou muito forte no encontro e nos primeiros cinco minuto encostou a Finlândia à sua área, com todo o jogo a ter lugar no meio-campo finlandês.

Aos 13 minutos, Matilde Nave atirou ao poste, num cruzamento que quase acabava dentro da baliza nórdica, o que aconteceu minutos mais tarde, aos 22, por Mélanie Florentino. Depois de mais uma recuperação de bola lusa, com superioridade no ataque, a avançado rematou de pé esquerdo, com a bola a passar debaixo do corpo da guarda-redes finlandesa.

O golo trazia justiça ao resultado, mas a Finlândia reagiu rapidamente e aos 30 minutos devolveu o empate ao marcador, por Jelena Todoshchenko, na sequência de um pontapé de canto que Portugal não conseguiu aliviar, deixando a segunda bola à mercê da nórdica.

Ainda antes do tempo de descanso, Portugal quase devolvia o golo finlandês no seguimento de um canto, mas a sucessão de ressaltos que antecedeu o golo português teve uma mão de uma jogadora portuguesa e o 2-1 acabou invalidado.

Cientes de que um golo da Finlândia podia complicar muito as contas do apuramento, uma vez que o empate dava vantagem às nórdicas, Portugal entrou para o segundo tempo mais cauteloso e passou pela fase mais complicada no jogo, com a Finlândia a controlar o jogo a meio-campo.

Mas, aos 66 minutos, uma jogada coletiva exemplar de Portugal recolocou as lusas na frente do marcador. Matilde Vaz arrancou pela esquerda, deixou para trás a lateral finlandesa e cruzou para a área: Mélanie chegou atrasada para a emenda ao primeiro poste, mas Nave não falhou e encostou para o 2-1.

O golo tranquilizou Portugal e dez minutos depois, aos 76, chegou o golo da tranquilidade, numa grande penalidade ganha por Matilde Vaz e convertida por Carolina Simões com um pontapé indefensável que leva Portugal ao Europeu.