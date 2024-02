Filho do ator Gary Sinise morre após batalha de cinco anos contra cancro raro

Tinha 33 anos.

O filho do ator norte-americano Gary Sinise, McCanna 'Mac' Sinise, morreu aos 33 anos após uma batalha contra um cancro raro. Segundo o Entertainment Tonight, a Fundação Gary Sinise usou a conta oficial no Instagram para partilhar uma foto de Mac com a legenda: "Em honra e memória de McCanna 'Mac' Sinise 1990-2014".

Numa mensagem no site da Fundação Gary Sinise, a estrela de 'CSI: New York' revelou que o filho morreu a 5 de janeiro de 2024, após uma batalha de cinco anos e meio com uma forma rara de cancro nos ossos, chamado Chordoma.

"Como qualquer família que esteja a passar por uma perda destas, estamos de coração partido e temos gerido a situação o melhor que podemos. Como pais, é muito difícil perder um filho. O meu coração está com todos os que sofreram uma perda semelhante e com todos os que perderam um ente querido", escreveu Sinise.

A estrela de 'Forrest Gump' revelou que Mac foi diagnosticado com o cancro em 2018 - o mesmo ano em que a mulher, Moira, foi diagnosticada com cancro da mama. Mac teve de fazer cinco cirurgias à coluna vertebral e acabou por ficar paralisado do peito para baixo.